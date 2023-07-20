Пастухов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Пастухов Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот