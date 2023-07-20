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Пастухов Василий Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Пастухов Яков Васильевич

Мать: Пастухова Евдокия (Ксенья) Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пастухов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот

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