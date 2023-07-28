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Пастухов Яков Васильевич

Место рождения

Никулиново, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулиново, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Пастухов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Пастухова Афимья Яковлевна

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пастухов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Пастухов Саватей Яковлевич

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Евдокия Осиповна

Никулиново, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист