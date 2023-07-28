Пастухов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Пастухов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Пастухова Афимья Яковлевна
Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пастухов Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Пастухов Саватей Яковлевич
Мать ребёнка: Пастухова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Смерть
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист