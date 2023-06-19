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Пастухов Максим Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Пастухов Яков Васильевич

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пастухов Михайло Максимович

Мать ребёнка: Пастухова Фекла Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно