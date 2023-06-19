Пастухов Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: Пастухов Яков Васильевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пастухов Михайло Максимович
Мать ребёнка: Пастухова Фекла Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пастухова Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно