Сивенских (Комарова) Матрена Гурьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сивенский Викул Васильевич
Отец ребёнка: Сивенсков (Сивенский) Василий Андреевич
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно