Сивенских (Комарова) Матрена Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивенских (Комарова) Матрена Гурьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Комаров Гурий Иванович

Мать: Комарова (Калашникова) Василиса Прокофьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивенсков (Сивенский) Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сивенский Викул Васильевич

Отец ребёнка: Сивенсков (Сивенский) Василий Андреевич

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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