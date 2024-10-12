Комарова (Калашникова) Василиса Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Калашников Прокофий
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Сивенских (Комарова) Матрена Гурьевна
Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Комарова Парасковья Гурьяновна
Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Комарова Устинья Гурьяновна
Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Комаров Евтифий (Евтей) Гурьевич
Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
До 1782