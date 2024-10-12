Комарова (Калашникова) Василиса Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Калашникова) Василиса Прокофьевна

Место рождения

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Калашников Прокофий

Мать: не указана

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Комаров Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Сивенских (Комарова) Матрена Гурьевна

Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Комарова Парасковья Гурьяновна

Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Комарова Устинья Гурьяновна

Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Комаров Евтифий (Евтей) Гурьевич

Отец ребёнка: Комаров Гурий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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