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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3410Кылосово (Крылосово), сел.при р. Бабке.22½станов. кварт.124302307Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1139. Кыласово (Крылосово), село бывшее государственное, при речке Бабке, дворов 72, жителей 360, волостное правление (уездный город в.), церковь православная, школа, поч Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Кыласово, на р. Бабке, прав. церк., 2-х кл. минист. уч., библ. попеч. о нар. тр., вол. правл., зем. стан., зем. лечебн., почт. отд., еженедельн. базары по воскрес., то Показать все Кыласовское обществоБывшие государственныеПравославныеРусские
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кыласовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347119Кыласовосело57°33'00"56°41'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630431101с Кыласовосело