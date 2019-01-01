село Кыласово, село Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Кыласово

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3410Кылосово (Крылосово), сел.при р. Бабке.22½станов. кварт.124302307Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыласовская волость
1139. Кыласово (Крылосово), село бывшее государственное, при речке Бабке, дворов 72, жителей 360, волостное правление (уездный город в.), церковь православная, школа, поч Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыласовская волость
с. Кыласово, на р. Бабке, прав. церк., 2-х кл. минист. уч., библ. попеч. о нар. тр., вол. правл., зем. стан., зем. лечебн., почт. отд., еженедельн. базары по воскрес., то Показать все Кыласовское обществоБывшие государственныеПравославныеРусские

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Кыласовская волость
село Кыласовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347119Кыласовосело57°33'00"56°41'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Кыласовское сельское поселение
57630431101с Кыласовосело
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