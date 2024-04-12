Комаров Данило Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Комаров Иван Гурьевич
Мать: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Комаров Клементий Данилович
Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна
ГАСО, 24-25-330-41об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
До 1811