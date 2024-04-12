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Комаров Данило Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Комаров Иван Гурьевич

Мать: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Комаров Клементий Данилович

Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Комаров Иван Данилович

Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Комаров Викул Данилович

Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
1798

Сын: Комаров Анисим Иванович

Мать ребёнка: Комарова Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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