Комарова (Елистратова) Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Елистратова) Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Иван Елистратов

Мать: Елистратова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Комаров Данило Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Комарова Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комаров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1788

Сын: Комаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Комаров Федот Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Гурьевич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно
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