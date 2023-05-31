Комарова (Елистратова) Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Иван Елистратов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Комарова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комаров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Комаров Иван Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно