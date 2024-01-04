Елистратова (Зорина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиДо 1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1726
Отец: Зорин Иван Михайлович
Мать: Зорина Федосья Иванова
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Елистратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Елистратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Елистратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Смерть
До 1756
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот