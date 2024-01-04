Елистратова (Зорина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Зорина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Мишуково, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

До 1756

Пол

Женский

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Около 1696 г.р.

Муж

1724 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1751 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Зорин Иван Михайлович

Мать: Зорина Федосья Иванова

Мишуково, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Елистратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Елистратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Елистратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Смерть
До 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
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