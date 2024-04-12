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Иван Елистратов

Место рождения

Керженец, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Елистрат

Мать: не указана

Керженец, Семеновский, Нижегородская область
С Вагановой, дер. Глухово
Место жительства
С 1737
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Комарова Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Елистратова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Елистратова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елистратова Мавра Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елистратова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Смерть
Неизвестно
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