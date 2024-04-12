Иван Елистратов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Елистрат
С Вагановой, дер. Глухово
Место жительства
С 1737
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Комарова Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Елистратова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Елистратова Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Смерть
Неизвестно