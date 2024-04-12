Комаров Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Комаров Иван Гурьевич
Мать: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Комарова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Комарова Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Комарова Анфиса Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна
ГАСО, 24-25-330-40об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Ульяна Петровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Смерть
Неизвестно