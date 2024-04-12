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Комаров Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Комаров Иван Гурьевич

Мать: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Комарова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Комарова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Комарова Анфиса Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Ульяна Петровна

ГАСО, 24-25-330-40об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ульяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Смерть
Неизвестно
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