Комарова (Найдышина) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Найдышина) Ульяна Петровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Найдышин Петр Иванович

Мать: Найдышина Ирина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Комарова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Комарова Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович

ГАСО, 24-25-330-40об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Симагина (Комарова) Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Смерть
Неизвестно

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