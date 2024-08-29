Комарова (Найдышина) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: Найдышин Петр Иванович
Мать: Найдышина Ирина Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Комарова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Комарова Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович
ГАСО, 24-25-330-40об
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Симагина (Комарова) Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Комаров Григорий Иванович
ГАСО, 24-25-330-41л
Смерть
Неизвестно