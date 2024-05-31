Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Комаров Иван Гурьевич

Мать: Комарова (Елистратова) Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Комаров Михайло Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Комаров Козма Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Комаров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Комаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Без вести пропала ГАСО, рев1834, 37л

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