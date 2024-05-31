Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Комаров Михайло Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Смерть
Неизвестно
Без вести пропала ГАСО, рев1834, 37л