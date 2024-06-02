Комаров Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Марья Семеновна
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна
ГАСО, 24-25-330, 31об
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Комарова) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Комарова) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Комарова) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна
ГАСО, рев 1834, 27л
Смерть
Неизвестно