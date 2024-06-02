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Комаров Яков Михайлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Комаров Михайло Яковлевич

Мать: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 32л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Комаров Лукоян Яковлевич

Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31об
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Комарова) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Комарова) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Комарова) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Комарова Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Смерть
Неизвестно

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