Комаров Михайло Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Смерть
Неизвестно