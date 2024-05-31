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Комаров Михайло Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Комаров Яков Никифорович

Мать: Комарова (Анисимова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Комаров Козма Михайлович

Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Комаров Яков Михайлович

Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Комаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Комарова Ч (Комарова Ч) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Смерть
Неизвестно

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