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Комаров Яков Никифорович

Место рождения

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Комаров Никифор Емельянович

Мать: Комарова Матрена Никифоровна

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Комаров Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Комаров Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Комаров Михайло Яковлевич

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист