Комаров Яков Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Комаров Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Комаров Михайло Яковлевич
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист