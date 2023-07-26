Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Никифор Емельянович

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Комаров Яков Никифорович

Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Комаров Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Боровкова (Комарова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Комаров Яков Никифорович

Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист

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