Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Комаров Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Боровкова (Комарова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Комаров Никифор Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
1787
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист