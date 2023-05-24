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Комаров Никифор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Комаров Емельян

Мать: не указана

Ростовского архиерея деревня Соловьева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Место жительства
1719
Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Комаров Яков Никифорович

Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Комаров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Боровкова (Комарова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Комаров Яков Никифорович

Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист

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