Комаров Никифор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1690
Отец: Комаров Емельян
Мать: не указана
Ростовского архиерея деревня Соловьева
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Комаров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Место жительства
С 1735
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Боровкова (Комарова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Комарова (Михеева) Матрена Никифоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист