Комаров Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Комаров Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Шмелева (Комарова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Шевелина (Комарова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Смерть
1785
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист