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Комаров Тимофей Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Комаров Яков Никифорович

Мать: Комарова (Анисимова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Комаров Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Шмелева (Комарова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Шевелина (Комарова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Комаров Симан Тимофеевич

Мать ребёнка: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Смерть
1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист

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