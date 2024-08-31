Шмелева (Комарова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Шмелева Марья Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шмелева Ксенья Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шмелев Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Курицина (Шмелева) Федосья Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
Гасо24-25-330-12л
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Титова (Шмелева) Парасковья Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, 24-25-330, 12л
Смерть
Неизвестно