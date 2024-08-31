Шмелева (Комарова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Комарова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Комаров Тимофей Яковлевич

Мать: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Шмелева Марья Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шмелева Ксенья Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмелев Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Курицина (Шмелева) Федосья Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Гасо24-25-330-12л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шмелев Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Титова (Шмелева) Парасковья Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Смерть
Неизвестно

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