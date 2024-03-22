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Шмелев Митрофан Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Шмелев Иван Галактионович

Мать: Шмелева Мавра Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шмелева Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Шмелева Феодора Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шмелев Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Шмелева Марья Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шмелева Ксенья Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмелев Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шмелева Федосья Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шмелев Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шмелев Иов Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,17об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шмелева Парасковья Митрофановна

Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шмелев Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,17об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Евдокия Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Татьяна Семеновна

Смерть
1820
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 10об
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