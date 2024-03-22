Шмелев Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: Шмелев Иван Галактионович
Мать: Шмелева Мавра Ильинична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шмелева Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Шмелева Феодора Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Шмелева Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Шмелева Марья Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шмелева Ксенья Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шмелев Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шмелева Федосья Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 11об
Рождение ребёнка
1810
1858,17об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шмелева Парасковья Митрофановна
Мать ребёнка: Шмелева Евдокия Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1819
1858,17об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820
ГАСО, рев1834 10об