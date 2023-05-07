Шмелева Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шмелева Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Шмелева Феодора Митрофановна

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шмелев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Митрофан Иванович

Смерть
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
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