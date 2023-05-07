Шмелева Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шмелева Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Шмелева Феодора Митрофановна
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Шмелев Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист