Комарова (Анисимова) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Анисимова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Иван Анисимов

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Яков Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Комаров Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Комаров Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Комаров Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Комарова) Аграфена Яковлевна

Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист

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