Комарова (Анисимова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1731
Отец: Иван Анисимов
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Комаров Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Комаров Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Комарова) Аграфена Яковлевна
Отец ребёнка: Комаров Яков Никифорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Смерть
1790
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист