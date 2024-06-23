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Комаров Игнатий Тимофеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Комаров Тимофей Яковлевич

Мать: Комарова Марфа Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Комарова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Комарова Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Комаров Иван Игнатович

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Комаров Денис Игнатьевич

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Комаров Константин (Костянтин) Игнатьевич

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31 об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Комаров Данило Игнатьевич

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31об
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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