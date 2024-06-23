Комаров Игнатий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Комарова Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Комаров Константин (Костянтин) Игнатьевич
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 31 об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Комаров Данило Игнатьевич
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 31об
Смерть
До 1811