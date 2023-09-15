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Комарова Матрона Алексеевна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Около 1792

Муж: Комаров Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Комарова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Комаров Игнатий Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Комаров Иван Игнатович

Отец ребёнка: Комаров Игнатий Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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