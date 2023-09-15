Комарова Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Комарова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Комаров Игнатий Тимофеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Комаров Игнатий Тимофеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно