Комаров Иван Игнатович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Комарова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Комарова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1829
Сын: Комаров Внифантий Иванович
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Комарова Анна
ГАСО, 179-1-213-65об
Смерть
Неизвестно