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Комаров Иван Игнатович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Комаров Игнатий Тимофеевич

Мать: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Комарова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Комарова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Комаров Федор Иванович

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Комаров Викул Иванович

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Комаров Внифантий Иванович

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Комаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Комаров Никита Иванович

Мать ребёнка: Комарова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-65об
Смерть
Неизвестно

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