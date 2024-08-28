Комаров Викул Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 98л
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Комарова) Степанида Викуловна
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна
ГАСО, рев1834, 98л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Стафеева (Комарова) Вера Викуловна
Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна
ГАСО, рев1834, 98л
Смерть
Неизвестно