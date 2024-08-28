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Комаров Викул Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Комаров Данило Иванович

Мать: Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Комаров Кирило Викулович

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Комаров Иван Викулович

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Комаров Иван Викулович

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Комарова) Степанида Викуловна

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Стафеева (Комарова) Вера Викуловна

Мать ребёнка: Комарова (Суворова) Настасья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 98л
Смерть
Неизвестно

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