Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Феоктист Филипов
Мать: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Комаров Клементий Данилович
Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович
ГАСО, 24-25-330-41об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно