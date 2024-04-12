Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Феоктист Филипов

Мать: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Комаров Клементий Данилович

Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Комаров Иван Данилович

Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Комаров Викул Данилович

Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
1798

Сын: Комаров Анисим Иванович

Отец ребёнка: Комаров Данило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Данило Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно
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