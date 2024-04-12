Феоктист (Феклист) Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктист (Феклист) Филипов

Место рождения

Сежа, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Сежа, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Никандр Фектистович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Комарова Марья Фектистовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Веселухина Елена Фектистовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петровна

Смерть
После 1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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