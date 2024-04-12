Феоктист (Феклист) Филипов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Никандр Фектистович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Комарова Марья Фектистовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Веселухина Елена Фектистовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петровна
Смерть
После 1762