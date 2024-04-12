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Никандр Фектистович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Феоктист Филипов

Мать: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Никандровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Настасья Никандровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Парфен Никандрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Смерть
Неизвестно
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