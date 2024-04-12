Никандр Фектистович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1764
Отец: Феоктист Филипов
Мать: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Никандровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Настасья Никандровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Парфен Никандрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Смерть
Неизвестно