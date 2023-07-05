Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Никандровна

Отец ребёнка: Никандр Фектистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Наталья Никандровна

Отец ребёнка: Никандр Фектистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Парфен Никандрович

Отец ребёнка: Никандр Фектистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никандр Фектистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Смерть
Неизвестно
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