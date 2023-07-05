Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Фектистович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Наталья Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Фектистович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Парфен Никандрович
Отец ребёнка: Никандр Фектистович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр Фектистович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Смерть
Неизвестно