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(Богомолова) Фекла Петровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Богомолов Петр Михайлович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист (Феклист) Филипов

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Никандр Фектистович

Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна

Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Веселухина Елена Фектистовна

Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Смерть
Неизвестно

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