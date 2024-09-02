(Богомолова) Фекла Петровна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Богомолов Петр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Никандр Фектистович
Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна
Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Веселухина Елена Фектистовна
Отец ребёнка: Феоктист (Феклист) Филипов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Смерть
Неизвестно