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Богомолов Петр Михайлович

Место рождения

Молога, Города, Ярославская губерния

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Молога, Города, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Богомолов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , 41 лист
Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Богомолова) Фекла Петровна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Богомолов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Богомолов Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Богомолов Никифор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Смерть
До 1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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