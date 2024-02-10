Богомолов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Богомолов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 , 41 лист
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Богомолова) Фекла Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Богомолов Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Богомолов Никифор Петрович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Смерть
До 1748