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Богомолов Андрей Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Богомолов Петр

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Богомолов Гаврило Андреевич

Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Богомолов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Богомолова Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Ирина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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