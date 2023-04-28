Богомолов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Богомолов Петр
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Богомолов Гаврило Андреевич
Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Богомолов Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Богомолова Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Богомолова Ирина Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно