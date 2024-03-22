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Богомолов Гаврило Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1697

Сын: Богомолов Агафон Гаврилович

Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение
Около 1764

Отец: Богомолов Андрей Петрович

Мать: Богомолова Ирина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мячева Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
С 1794

Дочь: Богомолова Ульяна Гавриловна

Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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