Богомолов Гаврило Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1697
Сын: Богомолов Агафон Гаврилович
Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение
Около 1764
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мячева Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
С 1794
Дочь: Богомолова Ульяна Гавриловна
Мать ребёнка: Богомолова Анна Кузьминична
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно