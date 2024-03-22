Богомолова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1697

Сын: Богомолов Агафон Гаврилович

Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мячева Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
С 1794

Дочь: Богомолова Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Гаврило Андреевич

Смерть
Неизвестно
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