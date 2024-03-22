Богомолова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1697
Сын: Богомолов Агафон Гаврилович
Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мячева Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
С 1794
Дочь: Богомолова Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Богомолов Гаврило Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно