Богомолов Прокопий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Прокопий Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Богомолов Андрей Петрович

Мать: Богомолова Ирина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Богомолова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
1795

Сын: Богомолов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Богомолова Настасья Прокопьевна

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Богомолов Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Богомолова Ульяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1807

Сын: Богомолов Лукиан Прокопьевич

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Богомолов Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 4об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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