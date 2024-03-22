Богомолов Прокопий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Богомолова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
1795
Сын: Богомолов Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Богомолова Настасья Прокопьевна
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Богомолов Илья Прокопьевич
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Богомолова Ульяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1807
Сын: Богомолов Лукиан Прокопьевич
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО 24-25-330, 4об
Рождение ребёнка
1810
Сын: Богомолов Антон Прокопьевич
Мать ребёнка: Богомолова Анна Петровна
ГАСО 24-25-330, 4об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно