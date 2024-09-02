Веселухина Елена Фектистовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Жескоспинова (Веселухина) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Веселухин Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1805
Сын: Веселухин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Веселухина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович
ГАСО, 24-25-330-65л
Смерть
После 1850