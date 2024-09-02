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Веселухина Елена Фектистовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Феоктист (Феклист) Филипов

Мать: (Богомолова) Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселухин Иван Тихонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Жескоспинова (Веселухина) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Веселухин Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1805

Сын: Веселухин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Веселухина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Веселухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Веселухин Иван Тихонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65л
Смерть
После 1850
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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