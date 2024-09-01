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Комаров Клементий Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Комаров Данило Иванович

Мать: Комарова (Фектистова) Марья Фектистовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Муратова (Комарова) Евдокия Клементьевна

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Россихина (Комарова) Ирина Климентьевна

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Комарова Марфа Климентьевна

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Комарова Парасковья Климентьевна

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Комаров Тихон Климентьевич

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Комаров Федор Клементьевич

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Комаров Стафей Клементьевич

Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104об
Смерть
Неизвестно

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