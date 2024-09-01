Комаров Клементий Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Муратова (Комарова) Евдокия Клементьевна
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Россихина (Комарова) Ирина Климентьевна
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Комарова Марфа Климентьевна
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Комарова Парасковья Климентьевна
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1819
Сын: Комаров Тихон Климентьевич
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Комаров Федор Клементьевич
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 179-1-45-104об
Рождение ребёнка
1829
Сын: Комаров Стафей Клементьевич
Мать ребёнка: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна
ГАСО, 179-1-45-104об
Смерть
Неизвестно