Муратова (Комарова) Евдокия Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Комарова) Евдокия Клементьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Комаров Клементий Данилович

Мать: Комарова (Векшина) Матрена Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Назар Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Муратова) Аграфена Назаровна

Отец ребёнка: Муратов Назар Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-123л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Муратова) Марья Назаровна

Отец ребёнка: Муратов Назар Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-123л
Смерть
Неизвестно

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