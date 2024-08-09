Муратова (Комарова) Евдокия Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-41л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Муратова) Аграфена Назаровна
Отец ребёнка: Муратов Назар Исакович
ГАСО, 179-1-213-123л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Муратова) Марья Назаровна
Отец ребёнка: Муратов Назар Исакович
ГАСО, 179-1-213-123л
Смерть
Неизвестно