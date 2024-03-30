Антонова (Емельянова) Пелагея Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1844
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомост... Показать все
Бракосочетание
16.10.1866 ст.
оба первым браком поручители по жениху: Юрьевского уезда деревни ...на отставной солдат Агафонович и деревни Борисова крестьянин Петр Феодорович, по невесте: Переславского уезда села Рождествина крест... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.
Дочь: Антонова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 11.03.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома сестра означенного крестьянина девица Анна Ивановна Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Сын: Антонов Першин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
В МК 1870 нет страниц о рождении, добавлен предположительно
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.
Сын: Антонов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 18.05.1872 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и крестьянская девица Екатерина Пе... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.
Дочь: Нестерова Агрипена / Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 25.06.1873 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и девица Екатерина Петровна Источ... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Сын: Антонов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 27.10.1875 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского дьячок Иван Покровский Источник: ГАЯО Метрические книги церквей се... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Сын: Антонов Федор / Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 17.02.1878 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Иван Василевич и крестьянская девица Александра Кир... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Дочь: Антонов Елена Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 23.05.1881 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Екатерина Петровна Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Сын: Антонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1887 ст.
Сын: Антонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Иванович
дата крещения - 28.04.1887 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисово крестьянский сын Иван Васильевич Антонов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
Неизвестно