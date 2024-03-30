Антонов Федор / Феодор Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1878 ст.
Отец: Антонов Василий Иванович
Мать: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 17.02.1878 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Иван Василевич и крестьянская девица Александра Кир... Показать все
Восприемник
25.12.1891 ст.
Восприемник у Антоновой Татьяны Ивановны
Восприемник
02.11.1894 ст.
Восприемник у Антонова-Першина Михаила Ивановича
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
оба первым браком поручители по жениху: деревни Борисова крестьяне Иоанн Васильевич Антонов и Григорий Дмитриевич Морозов, по невесте: деревни Борисово крестьяне Иоанн Николаевич и Феофан Николаевич Б... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1901 ст.
Дочь: Антонова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия / Авдотья Николаевна
дата крещения - 31.01.1901 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Васильевич Антонов и той же деревни крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1903 ст.
Сын: Антонов Иван / Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия / Авдотья Николаевна
дата крещения - 22.04.1903 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Михаил Иоаннович Нестеров и крестьянская девица Евфросини... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1906 ст.
Сын: Антонов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия / Авдотья Николаевна
дата крещения - 03.04.1906 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Иоанн Николаевич Барбаненков и того же дома крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Антонова Евдокия / Авдотья Николаевна
дата крещения - 18.09.1909 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Михаил Иоаннович Барбаненков и того же дома крестья... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия / Авдотья Николаевна
дата крещения - 05.09.1912 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Иоанн Федорович и Анна Федоровна Антоновы Источник:... Показать все
Смерть
Неизвестно