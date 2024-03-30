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Антонов Василий Иванович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Антонов Иван

Мать: не указана

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
16.10.1866 ст.

Жена: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: Юрьевского уезда деревни ...на отставной солдат Агафонович и деревни Борисова крестьянин Петр Феодорович, по невесте: Переславского уезда села Рождествина крест... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.

Дочь: Антонова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.03.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома сестра означенного крестьянина девица Анна Ивановна Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1870

Сын: Антонов Першин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

В МК 1870 нет страниц о рождении, добавлен предположительно
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.

Сын: Антонов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.05.1872 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и крестьянская девица Екатерина Пе... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.

Дочь: Нестерова Агрипена / Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 25.06.1873 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и девица Екатерина Петровна Источ... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Сын: Антонов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 27.10.1875 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского дьячок Иван Покровский Источник: ГАЯО Метрические книги церквей се... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Сын: Антонов Федор / Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 17.02.1878 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Иван Василевич и крестьянская девица Александра Кир... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.

Дочь: Антонов Елена Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1881 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Екатерина Петровна Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Сын: Антонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Смена фамилии
21.10.1886 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
фамилия - Онтонов
Рождение ребёнка
27.04.1887 ст.

Сын: Антонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 28.04.1887 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисово крестьянский сын Иван Васильевич Антонов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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