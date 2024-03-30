Антонов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1848
Отец: Антонов Иван
Бракосочетание
16.10.1866 ст.
Жена: Антонова Пелагея Иудовна
оба первым браком поручители по жениху: Юрьевского уезда деревни ...на отставной солдат Агафонович и деревни Борисова крестьянин Петр Феодорович, по невесте: Переславского уезда села Рождествина крест... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.
Дочь: Антонова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 11.03.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома сестра означенного крестьянина девица Анна Ивановна Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Сын: Антонов Першин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
В МК 1870 нет страниц о рождении, добавлен предположительно
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.
Сын: Антонов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 18.05.1872 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и крестьянская девица Екатерина Пе... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.
Дочь: Нестерова Агрипена / Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 25.06.1873 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и девица Екатерина Петровна Источ... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Сын: Антонов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 27.10.1875 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского дьячок Иван Покровский Источник: ГАЯО Метрические книги церквей се... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Сын: Антонов Федор / Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 17.02.1878 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Иван Василевич и крестьянская девица Александра Кир... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Дочь: Антонов Елена Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 23.05.1881 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Екатерина Петровна Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Сын: Антонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
Смена фамилии
21.10.1886 ст.
фамилия - Онтонов
Рождение ребёнка
27.04.1887 ст.
Сын: Антонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 28.04.1887 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисово крестьянский сын Иван Васильевич Антонов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
Неизвестно