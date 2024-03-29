Нестерова (Антонова) Агрипена / Агрипина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873 ст.
Отец: Антонов Василий Иванович
Мать: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 25.06.1873 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и девица Екатерина Петровна Источ... Показать все
Восприемник
05.11.1889 ст.
Восприемник у Антоновой Екатерины Ивановны
Восприемник
14.10.1890 ст.
Восприемник у Антонова Ивана Ивановича
Восприемник
25.12.1891 ст.
Восприемник у Антоновой Татьяны Ивановны
Восприемник
03.08.1897 ст.
Восприемник у Антонова Ивана Дмитриевича, девица
Восприемник
12.07.1900 ст.
Восприемник у Антоновой Марии Дмитриевны, девица
Восприемник
06.03.1902 ст.
Восприемник у Антонова Алексея Ивановича, девица
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
жених - вдовый крестьянин, вторым браком, невеста - первым браком поручители по жениху: крестьяне деревни Горок Петрищевского прихода Иаков Николаевич Левшин и деревни Борисова Сергей Елизарович(?) Не... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Сын: Нестеров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Иванович
дата крещения - 21.11.1903 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Иоанн Васильевич Антонов и деревни Ивашково(?) Дубровицко... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Сын: Нестеров Федор / Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Иванович
дата крещения - 12.02.1905 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Михайлович Нестеров и деревни Борисова кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1907 ст.
Дочь: Нестерова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Иванович
дата крещения - 01.04.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Михайлович Нестеров и крестьянская девица Пел... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.
Дочь: Нестерова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Иванович
дата крещения - 06.06.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Иоанн Михайлович Нестеров и той же деревни крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно