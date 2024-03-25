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Антонов Константин Васильевич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

16.05.1872 ст.

Дата смерти

18.06.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1872 ст.

Отец: Антонов Василий Иванович

Мать: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.05.1872 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и крестьянская девица Екатерина Пе... Показать все
Смерть
18.06.1872 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 19.06.1872 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: ... Показать все
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