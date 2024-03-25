Антонов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1872 ст.
Дата смерти18.06.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1872 ст.
Отец: Антонов Василий Иванович
Мать: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 18.05.1872 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Дмитрий Петрович и крестьянская девица Екатерина Пе... Показать все
Смерть
18.06.1872 ст.
дата погребения - 19.06.1872 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: ... Показать все