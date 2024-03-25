Антонова Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1868 ст.
Дата смерти24.03.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1868 ст.
Отец: Антонов Василий Иванович
Мать: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 11.03.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома сестра означенного крестьянина девица Анна Ивановна Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
24.03.1870 ст.
место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовское за 1861-1880 годы,... Показать все