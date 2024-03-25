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Антонова Дарья Васильевна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

10.03.1868 ст.

Дата смерти

24.03.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1868 ст.

Отец: Антонов Василий Иванович

Мать: Антонова Пелагея Иудовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.03.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома сестра означенного крестьянина девица Анна Ивановна Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
24.03.1870 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовское за 1861-1880 годы,... Показать все
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