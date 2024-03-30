Антонов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1875 ст.
Отец: Антонов Василий Иванович
Мать: Антонова Пелагея Иудовна
дата крещения - 27.10.1875 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского дьячок Иван Покровский Источник: ГАЯО Метрические книги церквей се... Показать все
Восприемник
15.10.1890 ст.
Восприемник у Антонова Ивана Ивановича
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
оба первым браком поручители по жениху: деревни Борисово крестьянский сын Григорий Дмитриевич Морозов и села Воросова(?) псаломщик Иоанн Покровский, по невесте: села Славитина крестьянин Феодор Иоанно... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 13.12.1895 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Васильевич Антонов и деревни Сарева крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1897 ст.
Сын: Антонов Иван / Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 04.08.1897 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Васильевич и девица Агрипина Васильевна Антон... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1900 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 12.07.1900 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Дмитриевич и крестьянская девица Агрипина Васил... Показать все
Военная служба
06.03.1902 ст.
запасный рядовой
Восприемник
06.03.1902 ст.
Восприемник у Антонова Алексея Ивановича
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.
Дочь: Антонова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 17.09.1902 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Николай Васильевич Антонов и крестьянская жена Марфа ... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.
Дочь: Антонова Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 13.03.1906 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Дмитриевич Антонов и деревни Сарево Рязанцевско... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 19.03.1908 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Дмитриевич и Мария Дмитриевна Антоновы Источн... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.
Сын: Антонов Иван / Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 16.07.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Дмитриевич и Мария Дмитриевна Антоновы Источн... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1912 ст.
Сын: Антонов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Никитична
дата крещения - 24.08.1912 место рождения - дер. Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Дмитриевич и Мария Дмитриевна Антоновы Источ... Показать все
Военная служба
23.08.1912 ст.
старший унтер-офицер
Смерть
Неизвестно