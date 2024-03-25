Емельянова Васса Поликарповна / Паникарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Васса Поликарповна / Паникарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1818 и 1819

Дата смерти

28.01.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1836 и 1840

Муж: Емельянов Иуда Иванович

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 22 года, муж - Иуда Ивановна, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Антонова Пелагея Иудовна

Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 27 лет, муж - Иуда Иванович, 27 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 10... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Осипова Ирина Иудовна

Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Емельянова Сигклитикия Иудовна

Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 52 года, муж - Иуда Иванович, 52 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
28.01.1872 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.01.1872 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 53 года причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все
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