Емельянова Васса Поликарповна / Паникарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1818 и 1819
Дата смерти28.01.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
Между 1836 и 1840
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 22 года, муж - Иуда Ивановна, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Антонова Пелагея Иудовна
Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 27 лет, муж - Иуда Иванович, 27 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 10... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Осипова Ирина Иудовна
Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Емельянова Сигклитикия Иудовна
Отец ребёнка: Емельянов Иуда Иванович
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 52 года, муж - Иуда Иванович, 52 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
28.01.1872 ст.
дата погребения - 30.01.1872 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 53 года причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все