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Анисим Иванов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1810 г.р.
1814 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Иван Егоров

Мать: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1793 ст.

Жена: Марфа Васильева

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же вотчины и деревни (ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таб(о)лова) умершего крестьянина Ивана Егорова сын отрок Анисим с девкою той же вотчины и деревни, умершего крест... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Ефимия Анисимова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ефимия Анисимова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1814 ст.

Дочь: Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1816 ст.

Сын: Андрей Анисимов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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