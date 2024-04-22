Анисим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Иван Егоров
Мать: Анисья Иванова
Бракосочетание
23.10.1793 ст.
Жена: Марфа Васильева
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же вотчины и деревни (ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таб(о)лова) умершего крестьянина Ивана Егорова сын отрок Анисим с девкою той же вотчины и деревни, умершего крест... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Ефимия Анисимова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ефимия Анисимова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
05.04.1814 ст.
Дочь: Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
24.11.1816 ст.
Сын: Андрей Анисимов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.