Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смерти13.01.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: Василий Григорьев
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
23.10.1793 ст.
Муж: Анисим Иванов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же вотчины и деревни (ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таб(о)лова) умершего крестьянина Ивана Егорова сын отрок Анисим с девкою той же вотчины и деревни, умершего крест... Показать все
Восприемник
03.05.1794 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Василий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Ефимия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ефимия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1814 ст.
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1816 ст.
Сын: Андрей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1846 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
15.01.1846 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя