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Марфа Васильева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

13.01.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1810 г.р.
1814 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: Василий Григорьев

Мать: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1793 ст.

Муж: Анисим Иванов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же вотчины и деревни (ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таб(о)лова) умершего крестьянина Ивана Егорова сын отрок Анисим с девкою той же вотчины и деревни, умершего крест... Показать все
Восприемник
03.05.1794 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Василий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Ефимия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ефимия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1814 ст.

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1816 ст.

Сын: Андрей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1825 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
13.01.1846 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
15.01.1846 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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